Grêmio anuncia a contratação de Lucas Esteves após imbróglio com o Vitória

Lateral de 24 anos foi formado nas categorias de base do Palmeiras. Victor Ferreira / EC Vitória/Divulgação

O Grêmio anunciou nesta sexta-feira (14) a contratação do lateral-esquerdo Lucas Esteves. O jogador conseguiu a liberação do Vitória na Justiça e acertou um contrato por três temporadas com o Tricolor. O lateral de 24 anos foi formado nas categorias de base do Palmeiras. O nome do atleta já foi publicado no BID.

Lucas foi um dos destaques do Vitória no Brasileirão de 2024. O lateral marcou um gol e deu quatro assistências, em 34 jogos disputados. O rendimento despertou a atenção do Grêmio, que tentou a contratação do jogador.

Por conta da resistência do Vitória, o caso acabou se tornando uma batalha jurídica entre o atleta e o clube baiano. O caso foi julgado na Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD) da CBF.

Lucas estreou como profissional em 2019. No ano seguinte, fez 10 partidas pelo Palmeiras. Em 2021, foi emprestado para jogar pelo Colorado Rapids, da MLS. Depois de duas temporadas nos Estados Unidos, o jogador retornou ao Brasil e atuou em Fortaleza e Atlético-GO na temporada de 2023. No ano passado, acertou com o Vitória.