Empresário diz que Lucas Esteves, pretendido pelo Grêmio, pediu rescisão de contrato com o Vitória junto a órgão da CBF

Lucas Esteves tem 24 anos e está no Vitória desde o ano passado. Victor Ferreira / EC Vitória / Divulgação

O empresário Marcelo Robalinho, que representa Lucas Esteves, utilizou a sua conta no X para falar sobre o imbróglio que envolve o lateral-esquerdo. O jogador pertence ao Vitória e é pretendido pelo Grêmio, mas o clube baiano não quer liberá-lo. Robalinho confirmou que o atleta vai acionar o Vitória na Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD) da CBF para rescindir o contrato com o Vitória e jogar no Tricolor.

"Não restou ao atleta outra alternativa senão acionar no CNRD para a rescisão do contrato, sendo certo que o valor em contrato é menor que o 'preço' informado ontem pelo Vitória ao Grêmio; ou seja, no final o Vitória receberá menos pela transação que já havia sido consumada e paga", escreveu o empresário.

Entenda

Nesta segunda-feira (27), após conversas com o Vitória, o Grêmio fez o depósito da multa rescisória prevista em contrato. No entanto, o clube baiano devolveu o valor para o Tricolor e alegou ter uma cláusula contratual que prevê renovação automática caso outro clube fizesse o pagamento. Agora, a questão será decidida nos tribunais.

Robalinho escreveu no X que o Grêmio fez uma proposta maior do que a cláusula de rescisão nacional e ainda ofertou um percentual de futura venda. O Vitória teria voltado a tentar a renovação do vínculo com o atleta, o que já buscava desde novembro de 2024.

"Na data de ontem, o Vitória resolveu informar formalmente ao Grêmio o valor da multa de rescisão, exigiu o pagamento à vista e forneceu a conta para o pagamento. O Grêmio aceitando a proposta, adimpliu a obrigação nos termos solicitados pelo Vitória. Negócio fechado!! Jogador comunicado por ambos os clubes do depósito efetuado. Trâmites de mudança de domicílio iniciados. Para surpresa de todos, o Vitória aparentemente se arrependeu, e durante a noite devolveu o pagamento e alegou como 'justificativa' a cláusula que permitia evitar a multa menor em caso de série B", acrescentou.

Segundo o Robalinho, a cláusula no contrato entre Lucas Esteves e o Vitória não impede a saída do lateral do clube baiano. O dispositivo, conforme o empresário, foi adicionado para proporcionar "equilíbrio financeiro" em caso de queda do Vitória para a Série B, quando o valor da multa rescisória diminuiu de valor.

Veja, abaixo, as demais considerações do empresário de Lucas Esteves.

O que diz o Grêmio

A avaliação do Grêmio é de que a prerrogativa contratual do Vitória, de exercer uma renovação automática com o pagamento de US$ 100 mil ao atleta em caso de pagamento de cláusula de rescisão, não tem validade.

Outro ponto tratado pelo Grêmio é a condução das conversas. Em contato entre os clubes, o Vitória mandou o valor da multa rescisória e os dados bancários para o pagamento. E reconheceu que o contrato de Lucas estaria encerrado imediatamente após o depósito. Só por isso que o clube fez o depósito do valor da multa nesta segunda-feira (27).

Segundo apurado por Zero Hora, o Grêmio ainda avalia se ingressará junto na ação do jogador na CNRD. A expectativa é de que uma decisão seja tomada nos próximos dias.

O que diz o Vitória

Em contato com Zero Hora, o presidente do Vitória, Fábio Mota, afirmou que o clube vai pagar ao atleta os US$ 100 mil previstos em contrato. Além disso, o dirigente confirmou que vai acionar o Grêmio na CNRD.

Nesta terça-feira (28), o clube baiano publicou uma nota nas redes sociais, na qual diz que "identificou uma tentativa unilateral de transferência do atleta Lucas Esteves Souza por parte do Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense, por meio do pagamento da multa contratual do atleta". "Isso também ativou o fato gerador que permitiu ao Esporte Clube Vitória exercer seu direito de recusa à cláusula indenizatória, procedendo ao pagamento de uma compensação ao atleta", completa o texto.

As publicações do empresário

