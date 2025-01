Cuéllar deve ser a novidade do Grêmio contra o Monsoon; veja o provável time

Conforme apurado por Zero Hora, Cuéllar teria ficado no banco contra o Caxias, no domingo (23), caso tivesse condições legais. Guilherme Testa / Grêmio FBPA

Já regularizado na CBF, o volante Gustavo Cuéllar deve ser a grande novidade do Grêmio na noite desta quarta (29), contra o Monsoon. A única indefinição ainda é se o meio-campista será titular ou iniciará no banco de reservas.

Por conta do desgaste de início de temporada, o técnico Gustavo Quinteros deve preservar os principais titulares, utilizando uma equipe mista ou até reserva na partida, marcaram para as 22h no Estádio do Vale, em Novo Hamburgo.

Conforme apurado por Zero Hora, Cuéllar teria ficado no banco contra o Caxias, no domingo (23), caso tivesse condições legais. Por isso, a estreia contra o Monsoon é considerada uma forte tendência.

Porém, a comissão técnica avaliará a condição física do colombiano para definir por quantos minutos o atleta irá atuar — e, consequentemente, se ele será titular.

— O Cuéllar está bem, mas não estava habilitado para a partida. É um jogador posicional, que joga bem, distribui bem a bola, tem boas condições para jogar como volante. Estamos bem com os volantes. Vamos sair provando e buscando a melhor posição para cada jogador — disse o técnico Gustavo Quinteros, após a vitória sobre o Caxias, no domingo (23).

Na mesma entrevista, o treinador confirmou que irá poupar titulares contra o Monsoon, citando João Pedro, Jemerson, Villasanti, Pavon e Braithwaite como atletas que apresentaram desgaste.

Diante disso, reservas que se destacaram contra o Caxias, como Edenilson, Monsalve e André Henrique, devem ganhar uma oportunidade no time. Além disso, João Lucas e Arezo estão cotados para começar o jogo. Já Mayk, lesionado, e Rodrigo Ely, com dores no tornozelo direito, seguem entregues ao departamento médico.

Uma provável escalação tricolor tem: Gabriel Grando; João Lucas, Gustavo Martins, Natã e Pedro Gabriel; Dodi (Cuellar), Edenilson e Monsalve; Aravena, Arezo e André Henrique

Monsoon e Grêmio enfrentam-se nesta quarta (29), às 22h, no Estádio do Vale, em Novo Hamburgo.