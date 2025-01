Lucas Esteves jogou contra o Colo Colo, pelo Campeonato Baiano, no sábado. Victor Ferreira / EC Vitória / Divulgação

O Grêmio encaminhou a contratação do lateral-esquerdo Lucas Esteves. O atleta de 24 anos deve chegar para suprir a posição que foi de Reinaldo até o ano passado e que sofreu o desfalque de Mayk, com lesão confirmada nesta segunda-feira (27).

Lucas Esteves surgiu na base do Palmeiras e estreou no profissional em 2019. Chegou a ser utilizado por Abel Ferreira no time principal em 2020 e em 2021, não só na posição de origem, mas também no meio e na ponta-esquerda.

No Verdão, participou de um jogo na Libertadores de 2020, de um da Copa do Brasil do mesmo ano e de uma partida da Libertadores de 2021, títulos que constam no seu currículo.

Contudo, sem cair nas graças da torcida, acabou emprestado ao Colorado Rapids, dos Estados Unidos. Foram duas temporadas pela equipe da Major League Soccer (MLS), na qual foi eleito o Jogador Jovem do Ano em 2022.

Após o clube norte-americano não exercer o direito de compra, Lucas Esteves retornou ao Palmeiras e logo foi emprestado ao Fortaleza, em janeiro de 2023.

Pouco utilizado no Leão — apenas seis partidas —, foi emprestado no mesmo ano ao Atlético-GO para a disputa da Série B. Participou de 16 jogos, com duas assistências.

Melhor fase da carreira

Com portas fechadas no Palmeiras, chegou ao Vitória em janeiro de 2024 e, desde então, vive a melhor fase da carreira. No ano passado, o lateral terminou o ano com 51 jogos disputados, 39 deles como titular, dois gols e quatro assistências.

Lucas Esteves tem contrato com o Vitória até o final de 2025, e a intenção do clube baiano era renovar até 2028 por conta da boa temporada do jogador. Em novembro, ele falou sobre a boa fase vivida na Bahia.

— Quando abre mão de certas coisas na vida, você tem a tendência de ter evolução maior. É o que vem acontecendo. Procurei abrir mão de certas coisas e hoje estou colhendo tudo isso. Me sinto bem fisicamente, estou feliz no Vitória. Com a chegada do professor Carpini venho tendo mais oportunidades. Não só eu como outros jogadores. Agradeço muito ao Thiago, à comissão dele e aos companheiros pela confiança — comentou Lucas Esteves em entrevista coletiva.

Em 2025, Lucas Esteves fez três jogos. A partida mais recente foi a vitória por 4 a 1 sobre o Colo Colo pelo Campeonato Baiano, no sábado (25).

Quem é

Nome — Lucas Esteves Souza

Lucas Esteves Souza Naturalidade — São Paulo (SP)

São Paulo (SP) Idade — 24 anos

24 anos Posição — Lateral-esquerdo

Lateral-esquerdo Clubes — Palmeiras, Colorado Rapids, Fortaleza, Atlético-GO, Vitória

Palmeiras, Colorado Rapids, Fortaleza, Atlético-GO, Vitória Títulos — Libertadores (2x), Copa do Brasil, Campeonato Paulista, Campeonato Cearense, Campeonato Baiano