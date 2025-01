Recém-apresentado, Tiago Volpi chega para brigar pela titularidade no gol do Grêmio. Ele disputará a posição com Grando. O novo reforço chega com ritmo de jogo e depende das condições legais no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF para atuar. A projeção do clube é de liberação para sábado (1º), na Arena, diante do São Luiz.