Mayk é preparado para voltar na semana Gre-Nal, e Grêmio abre disputa entre garotos na lateral

Fora dos gramados por conta de uma lesão muscular na coxa direita, o lateral Mayk, do Grêmio, é preparado para retornar na semana do Gre-Nal do dia 8 de fevereiro, podendo voltar inclusive uma rodada antes do clássico, contra o Juventude, no dia 5. Enquanto isso, o técnico Gustavo Quinteros abre uma disputa no flanco esquerdo entre os garotos Viery, de 20 anos, e Pedro Gabriel, o Pedrinho, 17.

A disputa entre os jovens persistirá no jogo seguinte, contra o São Luiz, no dia 1º. Já a partir do jogo contra o Juventude, no dia 5, Mayk tem boas perspectivas de ficar à disposição. Além disso, há a possibilidade de o Tricolor já contar na semana do Gre-Nal com o reforço do lateral Lucas Esteves, do Vitória, já acertado com o clube, mas cujo anúncio ainda está emperrado em virtude de um imbroglio jurídico com os baianos.