Vitória acusa Grêmio de aliciamento por tentativa de contratar Lucas Esteves

Lucas Esteves foi um dos destaques do Vitória em 2024. Victor Ferreira / EC Vitória / Divulgação

O Vitória se manifestou, na tarde desta terça-feira (28), sobre a questão envolvendo o lateral-esquerdo Lucas Esteves e o Grêmio. O clube, por meio de uma nota oficial, acusou o Tricolor de aliciamento e garantiu a "manutenção da estabilidade contratual entre o atleta e o Vitória".

A equipe baiana iniciou o documento afirmando que identificou na noite de segunda-feira (27) "uma tentativa unilateral de transferência do atleta Lucas Esteves Souza por parte do Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense, por meio do pagamento da multa contratual do atleta".

O Vitória afirma que tentou renovar o contrato do atleta, com um aumento salarial, mas todas as tentativas foram recusadas. A partir disso, o clube entende que "as recusas do atleta se devem ao aliciamento por parte do Grêmio, já que o atleta estava recebendo propostas do clube sem que o Esporte Clube Vitória tivesse sido notificado previamente para permitir que o Grêmio pudesse entrar em negociações com o atleta, que segue sob vínculo desportivo com o Vitória".

O Tricolor fez o pagamento da multa rescisória do jogador de 24 anos, mas o clube baiano fez a devolução do valor alegando que "jamais houve interesse do EC Vitória em transferir o atleta".

Dessa forma, o clube complementa a acusação de aliciamento:

"Com a confirmação do pagamento pelo Grêmio, ficou comprovado de forma definitiva o descumprimento dos regulamentos da CBF e da Fifa por parte dessa entidade. Isso também ativou o fato gerador que permitiu ao Esporte Clube Vitória exercer seu direito de recusa à cláusula indenizatória, procedendo ao pagamento de uma compensação ao atleta. Esse valor foi superior ao seu salário anual, garantindo assim o cumprimento total do contrato até o final do ano".

Leia Mais Cuéllar deve ser a novidade do Grêmio contra o Monsoon; veja o provável time

Confira a nota oficial completa do Vitória

Quer receber as notícias mais importantes do Tricolor? Clique aqui e se inscreva na newsletter do Grêmio.