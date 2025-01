Grêmio relaciona Gabriel Mec pela primeira vez nos profissionais

Garoto é tratado como um dos principais talentos lapidados na base gremista em Eldorado do Sul.

O Grêmio terá uma novidade , nesta quarta-feira (29), contra o Monsoon , em Novo Hamburgo, aguardada por muitos torcedores há algum tempo: Gabriel Mec . O meia-atacante, de apenas 16 anos, foi relacionado pela primeira vez para uma partida da equipe profissional . Ele deve ficar no banco de reservas.

O garoto é tratado como um dos principais talentos lapidados na base gremista em Eldorado do Sul . Ele, inclusive, já recebeu proposta para deixar o clube e fechar com o Chelsea , da Inglaterra. Segundo a imprensa da Espanha, o Real Madrid e o Barcelona também monitoram Mec . Ele é agenciado pelo pai de Neymar .

Segundo apuração de Zero Hora, o meia foi convocado para a concentração do duelo. Conforme planejamento da comissão técnica, os jogadores iniciam o período num hotel apenas no dia da partida. Logo, a apresentação é prevista para a manhã desta quarta na zona norte de Porto Alegre.