Quinteros promove sete garotos ao grupo principal do Grêmio; veja os nomes

Gabriel Mec foi um dos destaques do Grêmio na Copinha Angelo Pieretti / Grêmio, Divulgação

Após a disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior, o técnico do Grêmio, Gustavo Quinteros, promoveu sete garotos do time sub-20 para o grupo principal, incluindo o meia Gabriel Mec, 16 anos. A maior parte dos jovens chamados pelo treinador, contudo, atuam no sistema defensivo, principal carência do elenco hoje.

Do grupo que avançou até às semifinais da Copinha, o comandante argentino chamou o goleiro Ygor, o zagueiro Viery, os laterais-esquerdos Pedro Gabriel e Wesley Costa, o meia Gabriel Mec e o atacante Alysson Edward. Também foi chamado o lateral-direito Igor Serrote, que está a serviço da seleção brasileira sub-20.

Viery, Pedro Gabriel e Wesley chegam ao grupo principal para suprir a carência de zagueiros e laterais-esquerdos, posições onde há poucos nomes após a aposentadoria de Pedro Geromel, a lesão de Kannemann e as saídas de Reinaldo e Rodrigo Caio. Ygor, por sua vez, será o quarto goleiro, se Adriel for negociado, ficando atrás de Tiago Volpi, que deverá chegar neste final de semana, além de Gabriel Grando e Thiago Beltrame.

Já Igor Serrote e Alysson Edward cumprem um processo natural, uma vez que já foram relacionados por Renato Portaluppi para diversos jogos do time principal na reta final do Brasileirão 2024. O atacante, contudo, está no departamento médico e ficará de quatro a seis semanas fora em função de uma lesão no menisco.