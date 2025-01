Caso Lucas Esteves: entenda como o Grêmio tenta agilizar a liberação do lateral-esquerdo

Esteves vive expectativa para atuar no Grêmio. Victor Ferreira / EC Vitória

O impasse temporário para chegada de Lucas Esteves ao Grêmio pode retardar a estreia do lateral-esquerdo. O Vitória se apega numa cláusula para tentar segurar o jogador em Salvador, enquanto o Tricolor argumenta sobre a legislação para assegurar a contratação do ala. Zero Hora explica os prazos para confirmar o desembarque em Porto Alegre do atleta.

Por enquanto, o ala não deve treinar com o plantel comandado por Thiago Carpini em função do imbróglio. Logo, é improvável sua estreia antes do Gre-Nal 444, em 8 de fevereiro, na Arena, pela sexta rodada do Gauchão, pelas questões legais e também físicas.

Atualmente, são duas frentes para resolver o imbróglio. O primeiro é conduzido diretamente pelo agente Marcelo Robalinho. O empresário, que tem bom trânsito entre as principais equipes do futebol nacional, fez a negociação para tentar solucionar amigavelmente o caso. No elenco baiano, há outros jogadores que trabalham com a empresa responsável por gerenciar a carreira e um tensionamento da relação.

O estafe do jogador cogita ingressar com uma ação na CNRD (Câmara Nacional de Resolução de Disputas) para conseguir a liberação. É o segundo plano na estratégia. Neste cenário, o presidente do Tribunal, estipulado para agilizar conflitos entre afiliados da CBF, intimará o Vitória para manifestação dentro de cinco dias antes de qualquer decisão.

Enquanto isso, Lucas Esteves estará impedido de viajar a Porto Alegre para qualquer atividade pelo Grêmio. Uma ação também é analisada pelo clube em “tutela de urgência”. Assim, o caso seria acelerado.

Há otimismo no estafe do atleta e também no Tricolor para que até o próximo final de semana, se acionado, o CNRD autorize a transferência dentro das condições executadas até o momento, ou seja, pagamento à vista da multa rescisória de US$ 1 milhão, cerca de R$ 5,9 milhões.

Entenda o caso

Acertado com Lucas Esteves, o Grêmio pagou nesta segunda (27) ao Vitória a multa rescisória de US$ 1 milhão (R$ 5,9 milhões). Porém, quando já se preparava para anunciar o atleta, o clube foi surpreendido com a devolução do valor por parte do clube baiano, que não se vê obrigado a liberar o lateral.

O Vitória se baseia em uma cláusula no contrato de Lucas Esteves que daria ao clube de Salvador o direito de vetar a saída do atleta — mesmo no caso do pagamento da multa — caso seja pago pelos baianos ao atleta a quantia de US$ 100 mil. Em contato com ZH, o presidente do Vitória, Fábio Mota, afirmou que o clube efetuará este pagamento e não liberará o defensor aos gaúchos.

O Grêmio, no entanto, entende que esta cláusula citada pelo Vitória não tem valor legal, pois tornaria a multa rescisória nula, algo proibido pela Lei Pelé e pela Lei Geral do Esporte. Nos bastidores, o Tricolor demonstra tranquilidade e convicção de que este será o entendimento da CNRD.