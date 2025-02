Grêmio anuncia a contratação de Luan Cândido

Defensor estava no Bragantino.

O Grêmio anunciou nesta sexta-feira (14) a contratação de Luan Cândido, zagueiro e lateral-esquerdo que pertencia ao Bragantino. Aos 24 anos, o jogador assina com o Tricolor por empréstimo até o final de 2025.

O anúncio foi feito nas redes sociais do clube.

Luan Cândido atende às características pedidas por Gustavo Quinteros. Zagueiro com origem de lateral, o atleta é considerado veloz e com a capacidade de fazer bons lançamentos.

Com mais de 150 jogos no Bragantino, chegou a ser capitão da equipe. Mas, na atual temporada, perdeu espaço e não tem sido utilizado, tanto que não atuou em 2025.

Luan Cândido é cria da base do Palmeiras. Com vasta passagem pelas seleções de base, disputou o Mundial sub-17 de 2017 e o Sul-Americano sub-20 de 2019. Em 2020, transferiu-se para a base do RB Leipzig, da Alemanha.