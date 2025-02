Vance ameaça Rússia com sanções em caso de recusa de acordo de paz com Ucrânia

O vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance, disse nesta quinta, 13, que o país atingiria Moscou com sanções e potencialmente ações militares se o presidente russo Vladimir Putin não concordasse com um acordo de paz com a Ucrânia que garantisse a independência de Kiev no longo prazo.

Vance disse que a opção de enviar tropas dos EUA para a Ucrânia, se Moscou não negociasse de boa-fé, permaneceu "na mesa", adotando um tom muito mais duro do que o do secretário de Defesa, Pete Hegseth, que na quarta-feira sugeriu que os EUA não comprometeria forças.

"Existem ferramentas econômicas de alavancagem, e é claro que existem ferramentas militares de alavancagem" dos EUA poderia usar contra Putin, disse Vance.

Os comentários do vice-presidente, feitos um dia antes de uma reunião com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, ofereceram o mais forte apoio do governo Trump a Kiev diante das exigências russas de desarmar e substituir o atual governo.

"O presidente não vai entrar nisso com vendas nos olhos", disse Vance. "Ele vai dizer: 'Tudo está na mesa, vamos fazer um acordo.'"

Na quinta-feira, Trump disse a repórteres que a Ucrânia seria parte das negociações com a Rússia, uma das principais exigências de Zelensky. Mas Trump também disse que a Rússia deveria ter permissão para retornar ao G7, clube de países ricos, e que a adesão da Ucrânia à Organização do Tratado do Atlântico Norte era algo que a Rússia não poderia permitir.

JD Vance acusa WSJ de distorcer fala sobre envio de tropas dos EUA para a Ucrânia

Vance acusou o Wall Street Journal de distorcer suas declarações sobre o possível envio de tropas americanas para a Ucrânia, caso a Rússia não aceitasse negociar o fim do conflito. "Como sempre dissemos, as tropas americanas nunca devem ser colocadas em perigo onde isso não colabore com os interesses e com a segurança dos EUA", afirmou Vance em seu perfil no X. "Essa guerra é entre a Rússia e a Ucrânia."

Vance criticou duramente o jornal, afirmando que "o fato de o WSJ ter distorcido minhas palavras da maneira que fizeram nessa matéria é absurdo, mas não surpreendente, considerando que eles passaram anos defendendo o envio desnecessário de mais filhos e filhas americanas para missões no exterior".

O vice-presidente também destacou que o presidente Donald Trump é o "negociador definitivo" capaz de alcançar um acordo de paz na Ucrânia. Segundo Vance, o republicano será o responsável por trazer "paz à região ao encerrar a guerra".