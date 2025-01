Tumulto em festival religioso deixa ao menos 15 mortos na Índia

"Temos por ora pelo menos 15 mortos", declarou à AFP, sob condição de anonimato, um médico do hospital Swaroop Rani Nehru de Prayagraj, para onde foram enviadas as vítimas.

Nem as autoridades locais nem as forças de segurança emitiram um balanço do incidente.

"As pessoas começaram a pressionar e muita gente caiu", explicou Pancham Lodhi, que veio do estado de Madhya Pradesh, no centro de Índia, para participar do festival.