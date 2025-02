Iniciada nesta quinta-feira, demolição do Ginásio Capingui, em Passo Fundo, deve durar 30 dias

O processo de demolição do Ginásio Capingui iniciou nesta quinta-feira (13). Um dos símbolos do cenário esportivo de Passo Fundo estava interditado e em janeiro parte da estrutura havia desabado.

A obra deverá levar 20 a 30 dias. A primeira parte da demolição começou pelos telhados e, posteriormente, serão derrubadas as paredes e as arquibancadas. Conforme o presidente do Clube Capingui, Clademir Poletto, ainda não está definido o que será feito no local. A entidade deverá decidir após a conclusão da demolição.