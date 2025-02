Técnico do Ypiranga celebra vitória sobre o Brasil de Pelotas e projeta jogo contra o Grêmio: "Decisivo"

Galego marcou os dois gols do Ypiranga sobre o time da zona sul do Estado. Pablo Nunes / Ypiranga, Divulgação

O Ypiranga comemorou bastante a primeira vitória fora de casa no Gauchão. Após a partida em Pelotas, nesta quarta-feira (12), o técnico Matheus Costa enalteceu o grupo e comentou sobre as chances de classificar para a semifinal.

Para o treinador, o Canarinho dominou o jogo em todos os aspectos.

— Foi um jogo difícil. Mas conseguimos controlar a partida toda, controlamos com a bola, com finalizações, controlamos os espaços quando não tínhamos a bola. Mérito do grupo e do trabalho envolvido — destacou Matheus Costa e completou:

— A gente está feliz com a equipe e com o elenco que temos a disposição.

Com a vitória, o Ypiranga chegou a 12 pontos e confirmou pelo menos a participação no Troféu Farroupilha, que dará ao vencedor uma vaga na Copa do Brasil de 2026. No entanto, o clube ainda briga por uma vaga na semifinal como melhor segundo colocado. Isso porque o Caxias tropeçou na rodada.

Porém, para garantir a classificação entre os quatro melhores, o Ypiranga é obrigado a vencer o Grêmio na última rodada. Além disso, o Caxias não pode vencer o São José.