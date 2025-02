Confira os classificados para as semifinais do Gauchão 2025

Quatro equipes vão seguir na briga pelo título do Campeonato Gaúcho.

Caxias e Ypiranga estão na disputa, e a definição ocorrerá no sábado (15), na última rodada do torneio. O Caxias joga contra o São José em casa, enquanto o Ypiranga enfrenta o Grêmio , em Erechim.

Entre os três classificados ainda resta saber quem ficará com a melhor campanha.

O Inter tem 17 pontos, seguido por Juventude com 16 e Grêmio com 14. Pela última vaga, o Caxias tem 13, um a mais do que a equipe de Erechim.