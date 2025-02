Gauchão: veja os resultados da 7ª rodada e assista aos gols

O Grêmio goleou o Pelotas no jogo de abertura da sétima rodada do Gauchão 2025 , nesta terça-feira (11). O placar foi de 5 a 0.

Com a dobradinha de Braithwaite e Pavon após o gol de Gustavo Martins, o Tricolor aplicou um sonoro 5 a 0 no Pelotas. Na partida realizada nesta terça-feira (11), o Grêmio se isolou na liderança do grupo A do Gauchão, com 14 pontos.