Galego abriu o placar no início do primeiro tempo. A situação melhorou depois que o zagueiro Áquila, do Xavante, foi expulso. Pouco depois Galego fez mais um gol e assumiu a artilharia isolada do Gauchão com seis gols. Nos minutos finais, o Brasil-Pel descontou com o gol de Charopem.