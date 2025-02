Documentário irá celebrar o centenário do Ypiranga com exibição especial no cinema 

A produção será lançada em março. Jeferson Prates / Divulgação

A história centenária do Ypiranga ganhará as telonas com o documentário "Sonho e Glória: os 100 anos do Ypiranga". A produção será exibida gratuitamente no Movie Arte Cinemas, em Erechim, nos dias 20, 21, 22 e 23 de março.

A produção, dirigida por Patrick Menegazzo, irá mergulhar na trajetória do clube e resgata momentos marcantes, desde sua fundação até os desafios e conquistas que moldaram sua identidade.

Com 70 minutos de duração, a produção promete trazer imagens raras, como registros da primeira casa do clube, o Estádio da Montanha, datados da década de 1930.

Além disso, contará com depoimentos de personagens históricos, incluindo Seu Dionísio Sganzerla, que idealizou a construção do Colosso da Lagoa, e as Legionárias, uma das primeiras torcidas organizadas femininas do Rio Grande do Sul, que vendiam rosas na frente do estádio, e o dinheiro arrecadado era destinado ao clube.

— São pessoas que vivem isso com paixão, dedicação, e muitas vezes trabalham de graça pelo clube, simplesmente por amor e fé — contou Menegazzo, que também é natural de Erechim.

A ideia do documentário surgiu em 2022, a partir de uma sugestão do irmão do diretor, Giovanni Menegazzo. Com o projeto aprovado pela Lei Rouanet, a produção iniciou em janeiro de 2024, captando imagens ao longo do Campeonato Gaúcho.

O cineasta Patrick Menegazzo, que é de Erechim, dirigiu o documentário sobre o centenário do clube. Jeferson Prates / Divulgação

O diretor lembrou da história de resistência do clube, que enfrentou crises financeiras e até um incêndio em 1960, que destruiu parte do patrimônio.

— O incêndio de 1960 acabou com recordações, acervos, troféus. Mesmo assim, o clube se reestruturou — destacou o diretor.

A produção envolveu muitas pessoas. Foram 30 profissionais envolvidos diretamente e outros 50 de forma indireta. Quase 100% da equipe de produção é de Erechim. O documentário ainda terá uma trilha sonora original.

Exibições gratuitas e acessibilidade

As sessões contarão com momentos especiais: nos dias 20 e 21 de março, haverá recepção com tapete vermelho e música ao vivo. Já nos dias 22 e 23, o público terá acesso a recursos de acessibilidade, incluindo legendas descritivas, Libras e audiodescrição, garantindo que a história do clube possa ser apreciada por todos. As exibições serão sempre às 21h.