Semifinal ou briga por vaga na Copa do Brasil: as chances do Ypiranga na reta final do Gauchão

Autor de quatro gols, Galego é o artilheiro do campeonato e peça importante do time de Erechim na busca pelo objetivo maior. Pablo Nunes / Ypiranga, Divulgação

Faltam apenas duas rodadas para o fim da primeira fase do Gauchão. Mesmo na reta final, a situação do Ypiranga está em aberto no campeonato. O clube chega à sétima rodada ainda com chances de se classificar para as semifinais.

Ao mesmo tempo, está bem encaminhado para se classificar para o Troféu Farroupilha, para disputar uma vaga para a Copa do Brasil. Porém, ainda precisa ficar atento, pois corre o risco de ter que disputar o "quadrangular da morte".

Chances de semifinal

O Ypiranga jogará nesta quarta-feira (12) contra o Brasil de Pelotas, fora de casa, e no sábado (15), contra o Grêmio, em Erechim. O Canarinho precisa fazer jogos perfeitos nesta reta final para conseguir se classificar às semifinais como melhor segundo colocado, espaço hoje ocupado pelo Caxias, com 12 pontos.

Para superar o time da Serra na tabela, o Ypiranga precisa somar pelo menos quatro pontos nos dois últimos jogos. Neste caso, precisaria torcer para o Caxias perder as duas partidas que lhe restam, contra Guarany de Bagé e São José, respectivamente. O clube da Fronteira também não pode vencer as suas duas partidas.

No melhor dos casos, se o Ypiranga vencer o Brasil de Pelotas e o Grêmio, as chances crescem. Assim, o Caxias pode até pontuar nas rodadas finais, mas não pode vencer nenhuma.

Com a vaga na semifinal, além de disputar o título, o Ypiranga terá uma vaga garantida na Copa do Brasil de 2026. No entanto, caso a equipe grená vença um dos jogos, o Canarinho não terá mais chances, mesmo se conquistar os seis pontos nas últimas rodadas.

Chances de Troféu Farroupilha

Os times que terminarem a primeira fase entre 5º e 8º lugar na tabela geral, estarão classificados para o Troféu Farroupilha. Esta fase será disputada em semifinal e final. O campeão garantirá uma vaga na Copa do Brasil do ano que vem.

Essa é a maior probabilidade do Ypiranga no momento. O clube está em quinto lugar na classificação geral, com nove pontos. Se vencer o Brasil de Pelotas, praticamente confirma a classificação para o Troféu Farroupilha. Só perde a vaga se sofrer duas derrotas, combinado com resultados paralelos.

Chances de quadrangular do rebaixamento

Mesmo que remotas as chances, o Ypiranga ainda corre risco de rebaixamento. O quadrangular da morte será disputado entre os times que terminarem entre o 9º e o 12º lugar na classificação geral. Os quatro times disputarão jogos de turno e returno. Os dois últimos colocados serão rebaixados para a Divisão de Acesso.