Iarley é o novo treinador do São Luiz 

Presidente do São Luiz, Vilson Hepp, confirmou o acerto com Iarley. São Luiz / Divulgação

Poucas horas depois de anunciar a saída do técnico Alessandro Telles, o São Luiz se apressou e já anunciou o seu substituto. No início da tarde desta segunda-feira (10), o clube confirmou a contratação de Pedro Iarley, ex-jogador do Inter.

Ele já está em Ijuí e comandará o primeiro treino durante a tarde. O treinador será apresentado nesta segunda-feira em entrevista coletiva. Iarley fará sua estreia contra o Inter, na quarta-feira (12).

Hoje com 50 anos, o ex-jogador começou a carreira de treinador em 2022, no Garibaldi. Em 2024, esteve na elite do Gauchão com o Santa Cruz. Curiosamente, então, sua estreia foi justamente contra o Inter.