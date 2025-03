Presidente do Inter confirma conversa com Peñarol sobre Gauchão 2026: "Achei positivo o interesse deles"

Alessandro Barcellos conversou com o presidente do Peñarol. Félix Zucco / Agencia RBS

Parece uma loucura, fake news ou invenção de outro planeta, mas a conversa entre o Presidente do Penarol-UR, Ignácio Ruglio, e o presidente do Inter, Alessandro Barcellos, sobre a possibilidade de os uruguaios do Carbonero e do Nacional-UR disputarem o Gauchão 2026, realmente ocorreu.

O encontro ocorreu na sede da Conmebol, em Luque, no Paraguai, durante o evento de sorteio da fase de grupos da Libertadores.

"Desafio imenso"

Em contato com a reportagem de GZH, o presidente colorado confirmou as conversas com Ruglio, mas tratou como apenas o início de uma aproximação entre os clubes.

— Achei positivo o interesse deles. Mas muitas questões precisam ser superadas para que isso ocorra. Além da FGF e CBF tem envolvimento da Conmebol também. Vamos tentar entender melhor isso. Seria um desafio imenso, um novo mercado, e incentivei a continuarem pensando na ideia. Inclusive, um interlocutor do governo do Estado (Rio Grande do Sul) entrou em contato comigo também interessado no tema — disse o presidente Alessandro Barcellos.

"Espetacular"

A ideia de Ignácio Ruglio seria a de que Penarol e Nacional disputassem o Gauchão de 2026. Em entrevista aos jornalistas uruguaios nesta segunda-feira (17), o presidente do Peñarol foi claro com relação ao seu desejo.

— Discutimos um projeto com o Nacional e a Associação Uruguaia de Futebol (AUF) para jogar o torneio gaúcho do próximo ano, entre janeiro e março. Conversamos com o presidente do Internacional, Alessandro Barcellos, que considerou espetacular, igualmente D'Alessandro. A Conmebol também demonstrou disposição em apoiar.

O presidente da Federação Gaúcha de Futebol (FGF), Luciano Hocsmann, tratou o assunto como sendo uma "fake news". A verdade é que, até o momento, não houve nenhum contato oficial com a FGF para a implementação desta ideia.