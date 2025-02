Ypiranga vence o Brasil de Pelotas com dois gols do artilheiro Galego

Galego se isolou na artilharia do Gauchão. Pablo Nunes / Ypiranga, Divulgação

O Ypiranga conseguiu a sua primeira vitória fora de casa neste Gauchão. Em uma noite inspirada de Galego, que marcou duas vezes, o Canarinho venceu o Brasil de Pelotas por 2 a 1. O atacante chegou a seis gols na competição e se isolou na artilharia.

O resultado afastou a possibilidade de o time de Erechim disputar o quadrangular do rebaixamento. A equipe chegou a 12 pontos e segue na briga por uma vaga na semifinal. Na última rodada, que será no sábado (15), o Ypiranga enfrentará o Grêmio no Colosso da Lagoa.

Já para o Brasil a situação complicou, pois segue com seis pontos e está na briga para fugir do quadrangular da morte. Na última rodada, enfrentará o Avenida, em Santa Cruz do Sul.

Gol no início

A primeira chance clara de gol aconteceu aos 2 minutos, quando Mayco Félix chutou, o goleiro estava batido, mas a defesa do Ypiranga afastou em cima da linha, impedindo o primeiro gol do Xavante.

Mas quem saiu na frente do placar foi o Canarinho. Aos 6 minutos, a zaga do Brasil afastou mal a bola e sobrou para Galego, que avançou sem marcação e chutou na saída do goleiro para fazer 1 a 0. As equipes tiveram pouca criação nos minutos seguintes. O Ypiranga conseguiu criar novamente aos 40, quando Jean Pyerre chutou na entrada da grande área, mas o goleiro Wellington defendeu.

Galego decide e Xavante pressiona no fim

O Brasil-Pel voltou para o segundo tempo disposto a reagir. Aos 5 minutos, Mayco Félix recebeu a bola na pequena área e chutou, mas para fora.

Porém, a situação do Xavante ficou complicada aos 14 minutos, depois que o zagueiro Áquila fez falta, levou o segundo cartão amarelo e foi expulso.

O jogo ficou aberto para o Ypiranga, que aproveitou quando teve a chance. Em jogada de contra-ataque, Felipe Marques passou para Galego, que recebeu a bola na frente do goleiro e chutou para ampliar o placar aos 20 minutos.

Depois, o Canarinho diminuiu o ritmo e recuou. Mesmo com um jogador a menos, o Xavante descontou aos 38, quando Charopem recebeu o passe pela esquerda e chutou com força no ângulo.