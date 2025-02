Em Bagé, Caxias empata sem gols com o Guarany na penúltima rodada da primeira fase

Saiu o primeiro empate do Caxias no Campeonato Gaúcho 2025. O time grená enfrentou o Guarany, no estádio Estrela D'Alva, em Bagé, e ficou no 0 a 0, na noite desta quarta-feira (12), pela sétima e penúltima rodada da primeira fase. Foi o terceiro jogo seguido que a equipe de Luizinho Vieira não sofreu gols.

Com o resultado, o time grená chegou aos 13 pontos e manteve a segunda colocação no grupo B. Na última rodada da primeira fase, o Caxias encara o São José, no próximo sábado (15), às 16h30min, no Estádio Centenário.

O JOGO

O Caxias começou controlando as ações. A primeira finalização do jogo foi do time grená. Após um contra-ataque grená, a bola sobrou para o volante Pedro Cuiabá. O camisa 27 finalizou, de fora da área, por cima do gol defendido por Jonathan.

Aos nove, a melhor chance do primeiro tempo. Gabriel Lima fez uma ótima assistência para Tomas Bastos. O meia grená recebeu dentro da área e finalizou na rede pelo lado de fora. Quase.

Dois minutos depois, Richard chegou sozinho na cara do goleiro, após passe de Tomas Bastos. O camisa 1 do Guarany conseguiu interceptar. O Caxias tinha superioridade no jogo e levava vantagem principalmente pelo lado esquerdo.

O Guarany só assustou aos 15 minutos. Talles chegou pela direita e cruzou na área. Jean Lucca cabeceou à direita do gol de Victor Golas. A partir daí, o jogo ficou mais equilibrado. Aos 20, após levantamento na área, o zagueiro Fabão cabeceou e o goleiro Victor Golas deu um tapa para escanteio.

Aos 31, o Guarany voltou a rondar a área grená. Jean Lucca avançou e chegou perto da meia-lua. O atacante finalizou e a bola passou perto da trave esquerda. Aos 45, Talles cobrou falta e ela passou perto da trave esquerda.

Segundo tempo

Caxias, do meia Tomas Bastos, enfrentou o Guarany, em Bagé. Vitor Soccol / S.E.R. Caxias / Divulgação

Para a segunda etapa, o Caxias voltou com duas mudanças. Marcelo Nunes e Lorran entraram nas vagas de Kelvyn e Pedro Cuiabá, ambos com cartão amarelo.

O Caxias começou bem, mas sofreu susto aos cinco minutos. Yan Philippe entrou na área e finalizou para defesa do goleiro Victor Golas. Um minuto depois, o atacante Rogério recebeu perto do gol e finalizou para fora.

Depois disso, foi a vez do Caxias voltar a comandar as ações. Aos 11, Vini Guedes fez belo passe e Tomas Bastos finalizou de pé direito, dentro da área. A bola passou perto.

Aos 20 minutos, Vini Guedes fez ótima assistência e Calyson finalizou pra fora. A resposta do Guarany aconteceu aos 24 e o jogo ficou franco. Janderson recebeu na área e bateu e o goleiro Golas defendeu. Aos 26, após escanteio, Bruno Cardoso cabeceou e o goleiro grená agarrou.

A partida ficou aberta na segunda etapa e as duas equipes buscavam o ataque. Aos 33, foi o Caxias. Nicholas finalizou da intermediária e o goleiro Jonathan segurou firme. Aos 36, foi a vez do time mandante com Yan Philippe que bateu perto da meta de Golas.

O time grená quase fez aos 39. Calyson arriscou da meia-lua. A bola tinha endereço no ângulo superior direito e passou perto. Os dois times tentaram, mas não conseguiu balançar a rede. Fim de jogo: Guarany 0x0 Caxias.

Ficha técnica

Gauchão - 7ª rodada

Guarany de Bagé 0x0 Caxias

Local: estádio estrela D'alva, em Bagé

Data: quarta-feira (12/02)

Horário: 19h

Guarany de Bagé

Jonathan; Talles, Bruno Cardoso, Fabão e João Victor; David (Allan, 37/2º), Murilo Cavalcante (Vitor, 15/2º), Luiz Felipe (Marcelinho, 15/2º); Rogério (Janderson, 22/2º), Jean Lucca (Lucas Souza, int) e Yan Phillippe. Técnico: Márcio Nunes

Caxias

Victor Golas; Ronei, Alisson, Lucas Cunha e Kelvyn (Marcelo Nunes, int); Vini Guedes (Mantuan, 31/2º), Pedro Cuiabá (Lorran, int) e Tomas Bastos; Nicholas (Paulinho, 45/2º), Gabriel Lima (Calyson, 10/2º) e Richard. Técnico: Luizinho Vieira

Arbitragem

Anderson Daronco, auxiliado por Michael Stanislau e Daniel Gomes Fraga. VAR: Jean Pierre Lima

Cartões amarelos: Lucas Cunha, Pedro Cuiabá, Alisson, Kelvyn. Ronei (Caxias)