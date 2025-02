TJD absolve o São Luiz por suposto caso de injúria racial 

São Luiz e São José se enfrentaram na segunda rodada, no dia 25 de janeiro, e empataram em 1 a 1. Joelmir Scheleski / Agência JBS

O Tribunal de Justiça Desportiva (TJD) julgou na manhã desta quinta-feira (13) o São Luiz pelo suposto caso de injúria racial no jogo contra o São José. O clube de Ijuí acabou absolvido.

O caso teria acontecido na segunda rodada do Gauchão, no Estádio 19 de Outubro. Na ocasião, o atacante Douglas, do São José, comunicou a arbitragem que teria sido chamado de macaco por um torcedor do Rubro, aos 11 minutos do primeiro tempo. O jogo ficou paralisado por pouco mais de um minuto, quando o juiz avisou o quarto árbitro sobre a reclamação do atleta.

No entanto, o atleta afirmou que não conseguiu identificar o agressor. Fato que pesou na decisão do tribunal. Em entrevista a GZH, o jogador afirmou que nunca havia passado por situação semelhante e disse que o fato era recorrente no Rio Grande do Sul.