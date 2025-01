De conquistas à despedida de um ídolo: os momentos mais marcantes vividos no Ginásio Capingui

Jogadores celebraram com a torcida a vitória no último jogo no Ginásio do Capingui, em 3 de dezembro de 2021. Vanessa Ritter / Passo Fundo Futsal, Divulgação

Um dos símbolos do futsal gaúcho desmoronou no fim da tarde de terça-feira (14). Parte do telhado e da parede frontal do Ginásio Capingui, que fica no centro de Passo Fundo, desabou. O local foi palco de grandes jogos da UPF e do Passo Fundo Futsal (PFF) e recebeu o seu último jogo em dezembro de 2021.

Por muito tempo, o Capingui se tornou um amuleto dos times da cidade. Mais recentemente, o PFF mandou as suas partidas no local até 2021. Frequentemente, as arquibancadas lotavam de torcedores para empurrar o time em diferentes momentos.

O último jogo no ginásio aconteceu no dia 3 de dezembro de 2021. Era o jogo de volta das quartas de final do Gauchão, contra a Assoeva. Uma partida decisiva, pois o primeiro jogo, em Venâncio Aires havia sido 1 a 1.

Matheus Gaúcho marcou um dos gols na última partida do ginásio. Vanessa Ritter / Passo Fundo Futsal, Divulgação

Com o Capingui lotado, o Passo Fundo largou na frente com o gol de Bruninho. Porém, a Assoeva virou ainda no primeiro tempo com gols de Mateus Lima e Pedrinho. O PFF reagiu na segunda etapa, quando Matheus Gaúcho marcou o gol de empate, levando o jogo para a prorrogação.

No tempo extra, o time passo-fundense dominou. Douglas Beiço fez 1 a 0 no fim do primeiro tempo. Na segunda etapa, a equipe visitante jogou com goleiro-linha e após um erro no ataque, o goleiro Bigode chutou por cobertura para fazer 2 a 0 e garantir a classificação para a semifinal. Foi a última vez que a rede balançou no Ginásio Capingui.

A interdição

No dia 6 de dezembro de 2021, três dias após o duelo contra a Assoeva, o Ginásio do Capingui foi interditado. O PFF precisou jogar a semifinal do Gauchão contra a ACBF no ginásio do Sest-Senat e acabou eliminado da competição.

A interdição do ginásio foi motivada pela denúncia de um engenheiro que possuía um laudo que apresentava problemas na estrutura de madeira do local. Pouco mais de três anos depois, parte do telhado do ginásio colapsou e desabou.

A estrutura que caiu sobre a quadra tinha cerca de 25 metros de largura e 15 metros de comprimento. Ninguém ficou ferido.

Em janeiro de 2024, um incêndio atingiu parte das arquibancadas. Na ocasião, os Bombeiros levaram 30 minutos para conter as chamas.

Frequentemente, moradores da região reclamavam da falta de segurança que o abandono do lugar trazia.

O presidente do Clube Náutico Capingui, Clademir Poletto, disse que a queda do telhado acelerou o processo de demolição da estrutura.

— Temos que passar por uma série de burocracias, como a regularização da matrícula do terreno, que estava pendente. Mas, agora, com o que aconteceu, a demolição se tornou inevitável e será feita o mais rápido possível — afirmou Poletto.

Momentos marcantes

Nos últimos anos, o Ginásio Capingui vivenciou momentos históricos para o futsal da cidade. Como em 2019, quando foi palco da despedida de um ídolo, após um acidente de ônibus que vitimou o jogador Radaeli, de 22 anos. O velório do atleta aconteceu na quadra e mobilizou a comunidade.

Passo Fundo Futsal foi campeão da Série Ouro de 2020 com o jogo decisivo no Capingui, sem a presença de torcida. Passo Fundo Futsal / Divulgação

Um ano depois, o Passo Fundo Futsal viveu uma de suas maiores glórias. O time conquistou o título inédito da Série Ouro de Futsal de 2020, mais uma vez contra a Assoeva. O PFF venceu por 3 a 1 e trouxe o título inédito.

A conquista, porém, não teve a presença de torcedores, por conta das restrições da pandemia.

Histórico

Considerado um "caldeirão" pelos adversários, o Capingui foi palco de grandes momentos do futsal de Passo Fundo, sobretudo na década de 1990, quando a equipe UPF/Zamil disputou finais da Série Ouro de futsal.

Na metade da década de 2000, o espaço foi alugado com quadra de society, e deixou de receber jogos de futsal.