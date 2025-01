Atlântico inicia preparação para temporada intensa em 2025

Jogadores, comissão e direção posaram para a foto em frente à entrada do clube. Edson Castro / Atlântico, Divulgação

O Atlântico iniciou oficialmente, nesta quarta-feira (15), a pré-temporada visando as competições que disputará em 2025. O primeiro compromisso oficial será no dia 19 de fevereiro, na estreia da Supercopa, que ainda não tem sede definida.

A Supercopa, que acontece entre os dias 19 e 23 do próximo mês, será a principal competição do Atlântico no primeiro semestre. O campeão do torneio se credencia para disputar a Libertadores, entre 11 e 18 de maio, no Paraguai.

Além da Supercopa, o Galo disputará a Liga Nacional de Futsal (LNF), Copa do Brasil, Gauchão de Futsal e Série Ouro. Ainda, caso vença a primeira competição, terá que acrescentar a Libertadores nessa lista.

Visando o primeiro compromisso do ano, o time do técnico Paulinho Sananduva terá que correr contra o tempo para se preparar. Com o número expressivo de competições, o elenco pode fazer mais jogos do que realizou em 2024. Ao todo, o Atlântico disputou 87 partidas oficiais na última temporada.

— O ano passado foi de muitos aprendizados, dentro e fora de quadra. A manutenção do plantel e o fortalecimento, com a chegada de novos jogadores, será fundamental para que possamos chegar bem em todas essas competições — destacou o técnico Paulinho Sananduva.

O treinador também ressaltou o grande número de jogos e prevê repetir a parceria com o time sub-20 para dar conta de todos os compromissos:

— Sabemos que no fim do ano ficamos sobrecarregados com as competições estaduais, mas assim como em 2024, vai ser um trabalho conjunto entre a equipe adulta e o sub-20.

Sananduva também falou sobre o planejamento para a pré-temporada e voltou a enfatizar a importância da manutenção do plantel.

— Vamos começar a pré-temporada completamente focados na Supercopa. Não é um prazo que estipulamos para chegar bem em uma competição extremamente importante, e que o Atlântico ainda não tem o título. Mas como eu disse, temos o trunfo de ter mantido 90% do plantel, e isso pode encurtar o trabalho de preparação. O elenco desse ano foi montado para ganhar títulos de expressão, e vamos buscar conquistá-los — comentou.

Supercopa

Além do Atlântico, outra equipe gaúcha confirmada é a Yeesco, que conquistou a vaga através do Brasileirão de Futsal. Os outros times confirmados no torneio são Joinville (campeão da Taça Brasil), Fortaleza (vice da Copa do Brasil) e Apodi-RN (vice do Brasileirão).