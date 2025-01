Israel, Hamas, Biden, Trump e Catar: todos reivindicarão vitória com acordo no Oriente Médio

Após ataques em Israel, guerra em Gaza durou um ano e três meses. OMAR AL-QATTAA / AFP

O acordo de cessar-fogo entre Israel e o grupo terrorista Hamas, anunciado nesta quarta-feira (15) é o tipo de acerto que rende a todos os envolvidos celebrarem a vitória. Por si só, obviamente, é algo a ser comemorado - afinal, depois de um ano e três meses de uma guerra sangrenta, com vítimas de lado a lado, finalmente, a racionalidade se impôs à mesa de negociações.

Infelizmente, como acordos de outrora, esse não colocará fim à sina de ódio e medos ancestrais que, por vezes, fazem girar a roda da insanidade. Mas, ao que tudo indica, haverá uma pausa.

Quando digo que todos celebram é porque o conflito e os termos do acordo abrem margem para líderes de diferentes matizes ideológicos reivindicarem, para públicos domésticos, a vitória.

Os terroristas do Hamas, por exemplo, dirão a seu público que atingiram os objetivos com os ataques de 7 de outubro de 2023: ao entrarem em Israel exibiram as fragilidades da nação mais protegida do mundo, praticaram o horror contra os judeus, mataram centenas, sequestraram muitos, violentaram todos e, por fim, barganharam a soltura de palestinos presos nas penitenciárias israelenses. Pela sua lógica doentia e nefasta, o crime compensa.

Israel, que sofreu o maior atentado de sua História em 7 de outubro, e o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu irão reivindicar que, apesar da dor, das mortes e dos reféns, conseguiram levar a cabo uma operação que enfraqueceu o terrorismo, cortou as cabeças do Hamas e do Hezbollah, colocou de joelhos o Irã, destroçou o arco xiita e, por tabela, destronou o ditador da Síria, Bashar al-Assad.

O Catar, que já foi acusado de Estado apoiador do terrorismo, sai como o grande pacificador, ao ter servido de ponte entre todos os lados.

Joe Biden, a cinco dias de entregar o governo a Donald Trump, tem seu legado salvo pelo gongo: após um início de governo, em 2021, marcado pelo retorno do Talibã ao poder no Afeganistão - e pelas cenas de fuga dos soldados americanos que lembravam o Vietnã -, ele consegue passar à História como o presidente americano que colocou Israel e extremistas palestinos a conversar - quase como um Jimmy Carter do século 21, guardadas as proporções.

Sobrou até para Donald Trump comemorar: seu enviado especial para o Oriente Médio, o pouco experiente Steve Witkoff, participou ativamente das negociações ao lado de emissários do presidente Biden.