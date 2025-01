É hipocrisia proibir a venda de bebida alcoólica dentro de estádios se, do lado de fora, torcedores enchem a cara

O Inter utilizará o amistoso contra a seleção mexicana para reacender o debate sobre a venda de bebidas alcoólicas. Renan Mattos / Agencia RBS

É difícil formar opinião sobre a venda de bebidas alcoólicas dentro de estádios e arenas de futebol. Não é simples. Desde 2008, a legislação estadual (12.916/2008) proíbe a venda, mas, de tempos em tempos, um vereador em Porto Alegre ou um fato externo aparece questionado o status quo.

Dessa vez é o vereador Márcio Bins Ely, do PDT, que protocolou projeto na Câmara Municipal, sugerindo a comercialização antes, nos intervalos e depois das partidas. No argumento, diz que "estudos comprovam que atos de violência estão ligados a confrontos entre torcidas organizadas e não diretamente ao consumo de bebidas alcoólicas no interior dos estádios".

Não é o primeiro: em 2015, o vereador Alceu Brasinha conseguiu aprovar projeto semelhante no parlamento municipal, mas o texto foi vetado pelo então prefeito José Fortunati, sob argumento de que seria tema de competência de Estados e União. Em 2016, Cláudio Janta protocolou proposta proposta no mesmo sentido, mas ela acabou arquivada.

Há dúvidas do ponto de vista legal se uma lei municipal poderia se sobrepor a legislação estadual. A coluna tentou contato com Bins Ely, mas não obteve retorno. Perguntada sobre a possibilidade de sancionar ou vetar a eventual aprovação, por parte da Câmara, a assessoria do prefeito Sebastião Melo disse que "o Executivo respeitará o debate e a decisão do Legislativo", sugerindo que, se ela for aprovada, será sancionada. A prefeitura faz a ressalva de que há que se considerar a hierarquia das esferas, mas a linha é de acolher a decisão da Câmara.