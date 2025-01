Presidente do PSDB confirma articulações para fazer de Eduardo Leite candidato à Presidência

Cúpula do PSDB teve reunião estratégica em dezembro, com presenças de Marconi Perillo (E), dos governadores Eduardo Leite e Eduardo Riedel, e dos deputados Aécio Neves e Adolfo Viana. Instagram @psdboficial / Reprodução

A coluna já tinha dado na semana passada a informação de que o PSDB vai se fundir com outro partido — provavelmente o MDB ou PSD — e trabalhar pela candidatura do governador Eduardo Leite à Presidência da República. A novidade de hoje é que o presidente nacional do PSDB, Marconi Perillo, confirmou esses dois movimentos em entrevista à CNN.

Perillo disse na emissora que Leite tem o perfil que o partido considera ideal para liderar uma alternativa política no cenário nacional, por ser um homem culto, preparado e conciliador. O presidente nacional do PSDB citou também o que considera um trunfo de Leite: a forma como administrou o Rio Grande do Sul na maior crise climática de sua história e a resiliência demonstrada logo no início do primeiro.

Na entrevista, Perillo também confirmou que até o final de março o PSDB deve anunciar a fusão ou incorporação a outro partido. Disse que a ideia é unir forças em torno de propostas comuns, criando uma coalizão que ofereça alternativa sólida ao eleitorado diante das disputas polarizadas dos últimos anos.