Conselheiros do Grêmio aprovam contas de 2024 e votam requerimentos para as eleições

Em reunião realizada na Arena na noite desta quinta-feira (27), o Grêmio teve uma amostra do atual cenário político interno. Além de aprovar as contas da temporada 2024, os conselheiros gremistas votaram sobre mudanças no Regimento Eleitoral, tendo em vista os pleitos que ocorrerão no fim do ano.

Conforme antecipado por Zero Hora, a gestão de Alberto Guerra apresentou um superávit de R$ 44 milhões no último ano. Assim, após exposição dos números pelo CEO do clube, Márcio Pinto Ramos, as contas foram aprovadas por ampla maioria: 195 votos favoráveis, sete contrários e três se abstiveram.

O debate mais acalorado, porém, se deu quando foram apreciados dois requerimentos apresentados. O primeiro deles, proposto por conselheiros de situação, dizia respeito ao veto da utilização de nomes individuais ou de famílias, bem como apelidos, em chapas inscritas para concorrer à renovação de cadeiras do Conselho Deliberativo.

No último pleito, em 2022, três grupos se utilizaram disso: "Chapa do Danrlei", "Futebol & Torcida: Juntos Com Odorico" e "Grêmio Com o Guerra". Porém, a proposta foi reprovada por 108 votos, contra 103 favoráveis.

Em seguida, outro texto impedia o registro de chapa para o Conselho de Administração com a presença de membros que atuem de forma direta ou indireta como empresário de atletas, ou que tenham parentesco de primeiro ou segundo graus. Este item foi aprovado com 117 votos, contra 74.

Eleição em outubro

O debate foi uma prévia do que virá em setembro quando, com o voto do associado, o Grêmio renovará 150 cadeiras do Conselho Deliberativo.

Em seguida, os conselheiros eleitos poderão participar da eleição programada para ocorrer entre o fim de outubro e início de novembro que, em primeiro turno, votará para eleger o Conselho de Administração que comandará o clube pelo próximos três anos.

Quem atingir 20% dos votos, avança para um segundo turno, quando o voto do associado escolherá o presidente e os seis vice-presidentes gremistas.