Inter x Sport: tudo sobre o jogo da terceira rodada do Brasileirão Feminino. - / Arte GZH

As Gurias Coloradas enfrentam o Sport na próxima segunda-feira (31), às 16h, no Sesc Protásio Alves, em Porto Alegre. O duelo é válido pela terceira rodada do Brasileirão Feminino. Confira as principais informações do confronto.

Escalações para Inter x Sport

Inter: Tainá (May); Marzia, Bruna Benites, Fefa Lacoste e Katrine; Capelinha, Jordana (Marzia), Pati Llanos (Rafa Mineira) e Julia Bianchi; Rafa Mineira (Anny Marabá) e Belén Aquino. Técnico: Jorge Barcellos.

Sport: Nanda; Evinha, Maria Clara, Débora Xavier e Marcelinha; Andréia Maria, Isis e Pereirinha; Gessica, Jaque e Yanca. Técnica: Regiane Santos.

Arbitragem para Inter x Sport

Cassia Franca de Souza (DF), auxiliada por Ariela Duarte da Silveira (RS) e Estefani Adriati Estrela da Rosa (RS).

Onde assistir a Inter x Sport

A TV Brasil anuncia a transmissão.

Como chegam Inter x Sport

Inter

As Gurias Coloradas têm seu pior início de Série A-1 desde a retomada do departamento. São derrotas para Bahia e Real Brasília nas rodadas iniciais.

Para o jogo contra o Sport, o técnico Jorge Barcellos pode fazer novas mudanças na equipe. De uma partida para a outra foram quatro alterações na escalação.

Sport

As Leoas da Ilha iniciaram o Brasileirão com a segunda pior campanha entre os 16 times. Até então, amargam duas derrotas e a vice-lanterna da Série A-1.

O time da técnica Regiane Santos conquistou o acesso na última temporada e, por ter menos recursos, lutará até o final da competição pela permanência.

Ingressos para Inter x Sport

O torcedor terá de fazer check-in no Mundo Colorado e levar 1kg de alimento não-perecível no acesso ao Sesc.

Regulamento do Brasileirão Feminino

Na fase inicial, os times se enfrentarão em turno único, com um total de 15 rodadas. Ao final da etapa classificatória, oito avançam aos mata-matas.

O campeão do Brasileirão 2025 disputará a Supercopa Feminina na próxima temporada. A partir do ano que vem, a competição que abre o calendário seguirá os mesmos moldes do masculino, com o campeão do Brasileirão e o da Copa do Brasil se enfrentando em jogo único pelo título.

Além disso, também são distribuídas duas vagas para a Libertadores 2026. O campeão e o vice-campeão do Brasileirão deste ano disputarão a competição sul-americana na temporada subsequente.

Há, ainda, a possibilidade de abertura de mais uma vaga. Para isso, o campeão ou o vice do Brasileirão 2025 precisa conquistar a taça da Libertadores deste ano. Neste caso, o terceiro colocado também se garante na competição sul-americana de 2026.