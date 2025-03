Governo do RS amplia programas de incentivo ao empreendedorismo feminino

Eduardo Leite (C) assinou decretos amparado por nove mulheres na solenidade.

O jornalista Henrique Ternus colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

Dois decretos de incentivo ao empreendedorismo feminino foram assinados nesta quinta-feira (27) pelo governador Eduardo Leite. O Piratini lançou o programa Mulher Empreendedora Chefe de Família e ainda regulamentou o Avança Mulher Empreendedora , lançado em 2024. As ações integram o rol de atividades propostas pelo governo do Estado em celebração ao mês da mulher.

O governo pretende divulgar o programa às mulheres que buscam atendimento nos centros de referência de assistência social, casas de abrigo ou delegacias de mulheres. Serão ofertados cursos de educação financeira, marketing e inovação, com possibilidade de buscar crédito e captar recursos em instituições financeiras.

— Grande parte das mulheres que empreendem o fazem por necessidade , sendo muitas delas responsáveis pelo sustento de toda a família por meio de seus negócios. Os programas aqui apresentados foram desenvolvidos a partir da união de diversos órgãos estaduais, que, juntos, trabalharam para colocar em prática ações para auxiliar, em diferentes níveis, as mulheres empreendedoras de grupos mais vulneráveis — reforçou a secretária do Planejamento, Danielle Calazans.

Idealizado pela Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul (JucisRS), a ação é uma parceria entre entidades públicas e privadas que buscam estimular o empreendedorismo feminino no Estado em mulheres em situação de vulnerabilidade social ou que residem em municípios atingidos pela enchente.