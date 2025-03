Deputado gaúcho organiza caravana pelos ministérios em Brasília com 70 prefeitos e vereadores do RS

A comitiva passou por 11 ministérios, além do DNIT. Na Secretaria de Relações Institucionais, o grupo teria encontro com a ministra Gleisi Hoffmann, que de última hora não pode participar e delegou a agenda para o secretário especial de assuntos federativos, André Ceciliano. Ele apresentou aos municípios um panorama de todas as ações do governo federal ligadas à reconstrução, com atualização das demandas feitas pelas prefeituras.