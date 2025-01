O governo federal decidiu que vai revogar a norma da Receita Federal que ampliava a fiscalização sobre movimentações financeiras , entre elas, as transações via Pix. A medida ocorre após repercussão negativa e a disseminação de desinformações .

A decisão foi confirmada pelo secretário da Receita Federal, Robison Barreirinhas, na tarde desta quarta-feira (15), após reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no Palácio do Planalto.