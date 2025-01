O que há por trás da celeuma em torno da fake news de taxação do Pix?

Conforme dados do Banco Central (BC), houve 1,25 milhão de operações com Pix de 4 a 10 de janeiro, o que significou queda de 10,9% ante o mesmo período de dezembro. Foi a queda em relação ao mês anterior desde o lançamento.

O que existe, de fato, é uma exigência que todos os tipos de empresas financeiras que movimentam Pix remetam a cada semestre à Receita as informações sobre quem movimentou mais de R$ 5 mil, no caso de pessoas, e de R$ 15 mil, no caso de empresas. A mudança foi feita para deixar claro que fintechs – bancos que operam apenas no universo digital – e as que operam "maquininhas" também têm esse dever.