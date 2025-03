Imunização Notícia Notícia A notícia, ou reportagem, é o relato imparcial baseado em fatos observados ou verificados diretamente por um jornalista.

Estado dá início à distribuição de vacinas contra a gripe para municípios gaúchos; veja a lista do público-alvo

Vacinação está marcada para começar no próximo dia 7. Público-alvo no Rio Grande do Sul é composto por mais de 5,3 milhões de pessoas

26/03/2025 - 17h48min Atualizada em 26/03/2025 - 19h03min Compartilhar Compartilhar