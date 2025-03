Em emergência pela dengue, prefeitura de Viamão espera abrir 20 leitos com hospital de campanha

Situação do atendimento a pacientes com dengue

Na manhã desta quarta, o atendimento fluía bem na UPA, sem pacientes relatando tempo excessivo de espera para atendimento. No entanto, funcionários da unidade informaram que na segunda e na terça-feira o espaço estava lotado , com muitos casos suspeitos de dengue .

— Por mais que a gente coloque mais médicos e enfermeiros, hoje temos uma limitação do espaço físico para atender as pessoas. O hospital vai ampliar nossa área de hidratação e nossa capacidade geral de atendimento — diz a secretária.

Além de pedir reforço do Exército, a prefeitura solicitou ao Ministério da Saúde incremento no repasse de recursos para ampliar as equipes de saúde. Em paralelo, também está acertando com a Secretaria Estadual da Saúde o redirecionamento de doses de vacinas para o município.