Sistema Ocergs lança programa que une cooperativas e startups para aumento de eficiência

Projeto busca alcançar soluções tecnológicas unindo startups e cooperativas. sitthiphong / stock.adobe.com

Com foco em aperfeiçoar ainda mais a operação das cooperativas no Rio Grande do Sul, o Sistema Ocergs, que representa o setor no Estado, lança, nesta quinta-feira (27), iniciativa com foco em inovação na busca por soluções para o ramo.

Com o nome InovacoopRS Conexão com Startups, o projeto vai identificar os principais desafios de cooperativas selecionadas e mapear startups dispostas a testar soluções para esses negócios. O evento de apresentação será realizado no Instituto Caldeira, em Porto Alegre (veja o serviço abaixo).

O programa é desenvolvido dentro do InovacoopRS, braço de inovação do Sistema Ocergs, e conta com o suporte da Liga Ventures, companhia especializada em startups e que vai tocar o processo.

O coordenador de Inovação do Sistema Ocergs, Carlos de Oliveira, destaca a busca por soluções tecnológicas que poderão contribuir em pontos como eficiência operacional, avanço em sustentabilidade e experiência do cooperado.

— Pode aumentar a eficiência da cooperativa, reduzir custos, ampliar resultados e, ao mesmo tempo, isso também gera uma entrega maior para os cooperados e para os clientes da cooperativa. Ou seja, aumentar a satisfação das pessoas com aquilo que a cooperativa desenvolve.

Leia Mais Sistema Ocergs homenageia ex-presidente com nome de biblioteca

Quem pode participar

Poderão participar da seleção as cooperativas do Estado registradas e regulares junto ao Sistema Ocergs. As empresas interessadas deverão inscrever seus desafios específicos no processo seletivo. Na primeira etapa, serão selecionadas cinco cooperativas e seus respectivos desafios, que serão trabalhados ao longo do programa.

Depois, terão mais cinco etapas, que incluem prospecção e seleção de startups, planejamento conjunto de ações, testes das soluções tecnológicas por meio de provas de conceito e avaliação final dos resultados obtidos. Nessa última rodada, será analisado se a solução foi efetiva ou não e se gerou um resultado positivo ou não. A partir disso, é possível determinar os próximos passos da parceria, segundo o coordenador de Inovação do Sistema Ocergs.

O investimento estimado dentro do programa é de R$ 1 milhão. O Sistema Ocergs arca com a contratação da Liga Ventures e mais 70% de cada prova de conceito, que é um teste realizado para verificar se a solução pensada vai funcionar na prática. Cada teste pode custar até R$ 100 mil, dependendo da complexidade. A contrapartida das cooperativas será de 30%. O projeto vai durar cerca de um ano.

A iniciativa é pioneira no país, e outros Estados já demonstraram interesse em seguir esse modelo, segundo Oliveira.

As seis etapas do programa

Fase 1 - São selecionadas as cinco cooperativas e seus respectivos desafios.

São selecionadas as cinco cooperativas e seus respectivos desafios. Fase 2 - Os desafios são divulgados e ocorre o processo de prospecção de startups com potenciais soluções para os desafios selecionados.

Os desafios são divulgados e ocorre o processo de prospecção de startups com potenciais soluções para os desafios selecionados. Fase 3 - Cinco startups são selecionadas (uma para cada desafio/cooperativa).

Cinco startups são selecionadas (uma para cada desafio/cooperativa). Fase 4 - As cooperativas selecionadas e seus respectivos desafios trabalham junto das startups para planejarem o teste da solução.

As cooperativas selecionadas e seus respectivos desafios trabalham junto das startups para planejarem o teste da solução. Fase 5 - Ocorre o teste da solução, com envolvimento direto da startup, da cooperativa, do Sistema Ocergs e acompanhamento da Liga Ventures.

Ocorre o teste da solução, com envolvimento direto da startup, da cooperativa, do Sistema Ocergs e acompanhamento da Liga Ventures. Fase 6 - são avaliados os resultados da solução testada e a cooperativa decide se seguirá ou não com a parceria com a startup.

Serviço do evento de lançamento

Quando: 27/03, às 10h

27/03, às 10h Local: Arquibancada Central do Instituto Caldeira