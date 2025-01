A Copa dos Campeões Regionais ocorrerá em São João do Jaguaribe, no Ceará, de 5 a 7 de fevereiro . Sede e datas foram confirmadas na segunda-feira (13) pela Confederação Brasileira de Futebol de Salão (CBFS), organizadora do campeonato junto à Federação Cearense de Futsal.

A gaúcha ACBF, vencedora da Copa Sul, vai participar da competição ao lado do São João do Jaguaribe, vice-campeão da Copa Nordeste, e do Estrela do Norte-AM, campeão da Copa Norte. A equipe de Carlos Barbosa se reapresenta para a nova temporada nesta quarta-feira (15).