Sai Assoeva , entra Vélez Camaquã . Os dois times gaúchos encaminharam parceria para que um ocupe a vaga do outro na Liga Nacional de Futsal (LNF). O contrato entre as partes deve ser assinado nos próximos dias.

Segundo o presidente do time de Camaquã, Eder Silva da Silva, os custos do clube serão as taxas da competição e demais encargos burocráticos, que serão repassados pela Assoeva ao longo da temporada. Para arcar com o investimento, o dirigente afirma que contará com o patrocínio de ao menos quatro empresas, além da prefeitura de Camaquã.