Com portões fechados, FX Futsal vence Conferência Leste na terceira divisão

Punida pelo TJD - Tribunal de Justiça Desportiva - a equipe do FX Futsal precisou decidir a Conferência Leste da Série C do Gauchão sem a presença de torcedores no Ginásio Tio Onofre, em Fontoura Xavier. E ainda assim, foi melhor que o Vélez, de Camaquã, e conseguiu a vitória e o título da competição.