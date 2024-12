"O cenário que a gente observa é de que não deve haver sobreviventes", diz Leite sobre ocupantes do avião que caiu em Gramado

O governador Eduardo Leite chegou a Gramado no fim da manhã deste domingo (22) para acompanhar os desdobramentos do acidente com um avião de pequeno porte. Ainda não é possível afirmar o número de pessoas na aeronave, mas, segundo o governador, ao menos nove estariam a bordo.

— Infelizmente, o cenário que a gente observa é de que não deve haver sobreviventes dos tripulantes e dos passageiros deste avião. São 14 pessoas feridas no entorno por conta de inalação de fumaça ou pelo incêndio — disse o governador a jornalistas ao chegar ao local para acompanhar os resgates.

A aeronave partiu de Canela às 9h15min e teria como destino Jundiaí (SP), conforme a Infraero. O avião teria batido contra um prédio e, na sequência, acertado uma casa e uma loja de móveis. Os destroços teriam, ainda, atingido uma pousada. O ponto exato do acidente fica na esquina da Avenida das Hortênsias com a rua Ema Ferreira Bastos.

O governador também comentou que as condições climáticas do momento do acidente estão sendo apuradas.

— Nós também estamos com a nossa equipe da metrologia, sala de situação, levantando as condições climáticas específicas daquele momento, né? Os primeiros relatos que a gente recebe dão conta de uma condição que, em princípio, não ensejaria a decolagem especialmente de uma aeronave desse porte, mas isso também tem que ser devidamente apurado. A gente está, como se vê, numa situação de instabilidade climática aqui, mas não dá para afirmar de forma definitiva também as condições daquele instante em que a aeronave decolou.

O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), responsável por investigar ocorrências aeronáuticas, já acionou investigadores do 5º Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Seripa V), de Canoas, para o trabalho.