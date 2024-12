RS deve colher safra de melancia maior, mais doce e barata neste ano

A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.

Fruta que é "a cara do verão", a melancia brotou em maior quantidade, mais doce e barata nesta safra no Estado. É o que aponta o chefe do escritório municipal da Emater de Arroio dos Ratos, Jamir Dalenogare, em meio ao período de colheita na região.