O protagonismo de Vitória Strada será analisado no Emparedados desta quarta-feira (26). O programa será transmitido ao vivo a partir do meio-dia, no YouTube e em GZH (assista na tela acima).

Na casa mais vigiada do Brasil, o isolamento da atriz gaúcha tem sido o enredo principal. Os embates com as até então aliadas Camilla e Thamiris deram o que falar e têm dividido os brothers. O último paredão, entre ela, Diogo e Vilma, mostrou que a sister tem o apoio do público, que decidiu eliminar o ator e psicólogo Diogo Almeida com 43,93% dos votos.

No entanto, ela precisa contornar os 32,61% dos votos que recebeu para ser consagrada a mocinha do BBB25. Será que Vitória saberá usar os últimos acontecimentos para construir uma boa narrativa no programa? Ou seguirá se eximindo de posicionamento?