Por que nova onda de calor amplia a preocupação com a safra no RS

A nova onda de calor registrada no Rio Grande do Sul faz subir o termômetro de preocupação com a safra de verão. Afetada pela estiagem, a produção está chegando às fases finais do ciclo, quando se conhecerá, de fato, o tamanho do estrago causado pela falta de chuva. Nesse cenário, as temperaturas elevadas representam um fator adicional de estresse às plantas.