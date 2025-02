Antony tem cartão vermelho anulado e poderá enfrentar Real Madrid

O Comitê Disciplinar da Federação Espanhola de Futebol (RFEF) retirou nesta quarta-feira (26) o cartão vermelho aplicado ao brasileiro Antony, do Betis, no jogo do último fim de semana contra o Getafe, e o atacante poderá enfrentar o Real Madrid pela 26ª rodada do Campeonato Espanhol.

"Após a revisão das imagens, pode-se perceber como o jogador Antony Matheus dos Santos não deixa em nenhum momento de olhar para a bola sob o controle do jogador adversário (...) sem que se possa inferir na ação impetuosa do jogador expulso qualquer intenção de fazer contato com o jogador do Getafe, mas sim com a bola, embora no final não consiga", explica o comitê.