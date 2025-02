Troca de pasta Notícia

Responsável pelo Mais Médicos, Alexandre Padilha volta ao Ministério da Saúde após 11 anos

Infectologista assume a pasta no dia 6 de março, em cerimônia no Palácio do Planalto. Ele substitui Nísia Trindade, que foi desligada na terça-feira

26/02/2025 - 08h37min Compartilhar Compartilhar