Defesa de Léo Índio, réu pelo 8 de Janeiro, confirma ao STF que ele está na Argentina

A defesa de Leonardo Rodrigues de Jesus, conhecido como Léo Índio, informou nesta sexta-feira (28) que ele está na Argentina . Trata-se de uma resposta ao pedido de esclarecimento do ministro Alexandre de Moraes , do Supremo Tribunal Federal (STF), que deu prazo de 48 horas para a resposta.

O ministro é relator do processo em que Jesus, sobrinho do ex-presidente Jair Bolsonaro, é réu por participação nos atos golpistas de 8 de Janeiro de 2023 , quando foram depredados prédios na Praça dos Três Poderes.

A advogada de Léo anexou à resposta enviada ao STF o certificado de permissão para residência temporária no país, em que consta que ele está em Puerto Iguazú. A cidade fica na província de Misiones e faz fronteira com Foz do Iguaçu, no Estado do Paraná.