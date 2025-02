Em pronunciamento, Lula anuncia primeiro pagamento do Pé-de-Meia e gratuidade de 100% dos medicamentos do Farmácia Popular

Em pronunciamento em cadeia nacional de rádio e televisão na noite desta segunda-feira (24), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou o pagamento da primeira parcela do programa Pé-de-Meia e a gratuidade dos medicamentos do Farmácia Popular. A fala teve duração de dois minutos e 18 segundos.

O programa Pé-de-Meia promove incentivo financeiro a estudantes do Ensino Médio matriculados em escolas públicas e inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), para que concluam os estudos. A primeira parcela do benefício, de R$ 1 mil, começa a ser paga nesta terça-feira (25) aos alunos que concluíram uma das etapas do Ensino Médio em 2024.